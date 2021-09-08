Назначенный по фальшивым документам директор предприятия в Петрозаводске попал под УК РФ

Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело против руководителя предприятия, который занял этот пост по фальшивым документам.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, в июне 2021 года подозреваемый предоставил для государственной регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ) документы с заведомо ложными сведениями.

В результате в ЕГРЮЛ были внесены данные, согласно которым он получил полномочия по руководству текущей деятельностью предприятия, в том числе заключать сделки, пользоваться правами и распоряжаться имуществом.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельца ценных бумаг или системы депозитарного учета).