«Назови хоть крокодилом»: экс-дипломат считает недопонятой «миссию Карелии»

Карелия вопреки своему статусу геостратегической приграничной территории не получает в полной мере внимания со стороны федерального центра.

Такое мнение высказал научный руководитель Института североевропейских и арктических исследований ПетрГУ, бывший руководитель Торгового представительства РФ в Финляндии Валерий Шлямин. Он выступил на презентации своей книги «Приграничный регион на Северо-Западе России».

«Мы по двум причинам являемся геостратегической территорией. С одной стороны, у нас граница с Европейским Союзом. По этому признаку мы уже являемся геостратегической территорией по определению правительства Российской Федерации. С другой стороны — 38% территории Республики Карелия является арктической территорией, мы входим в Арктическую зону Российской Федерации… Но назови хоть крокодилом, хоть слоном, как говорится. Это животное — как оно будет жить и что будет производить? Сразу возникает вопрос, какие есть предпосылки опережающего развития? А геостратегическая территория по определению предполагает опережающее социально-экономическое развитие по сравнению со страной в целом. Какие предпосылки, какие источники этого опережающего развития для Карелии?», — сказал Шлямин.

По его мнению, этот вопрос остается открытым.

«Я полагаю, что в условиях дефицита стратегического мышления, в условиях отсутствия опыта стратегического планирования на территории федеральный центр не уделяет должного значения приграничным территориям и, в их составе Республике Карелия. Мы не такой ресурсный регион, как, скажем, Мурманская область — крупный морской узел — которая получает инвестиции. Мы не такой оборонный центр, как, допустим, Калининград. Мы не территория опережающего развития с новыми портами на Финском заливе в Ленинградской области… Но Карелия — это очень интересный, очень привлекательный ресурсно-транзитный регион, миссию которого недопонимает федеральный центр», — заявил экономист.