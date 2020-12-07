Названо число предпенсионеров в Карелии

Жители Карелии, подтвердивший свой статус предпенсионера, имеют право на различные льготы.

По данным отделения ПФР по Карелии, за 11 месяцев 2020 года 758 жителей республики подтвердили свой статус предпенсионера. С января 2019 года граждане предпенсионного возраста имеют право на определенные льготы. В Карелии это:

- по линии работодателя – 2 оплачиваемых дня для диспансеризации;

- по линии службы занятости – повышенный размер пособия по безработице;

- по линии налоговой службы – налоговые льготы на недвижимость и транспортный налог (только с 50 лет (женщины) и с 55 лет (мужчины));

Кроме того, для работодателя предусмотрена административная и уголовная ответственность за увольнение гражданина по причине предпенсионного возраста.

Агентствами занятости населения республики разработана программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста (работающих и неработающих), которая дает возможность обучиться за счет бюджета и получить новую профессию, либо развить уже имеющиеся знания.

Получить справку о статусе предпенсионера можно самостоятельно – через соответствующий сервис в личном кабинете на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru). Ответ будет предоставлен в виде справки с электронно-цифровой подписью.

Справка также может быть выдана при обращении в клиентскую службу ПФР (по предварительной записи) или в МФЦ.

Ранее пенсионный фонд дал разъяснения, кто в Карелии станет предпенсионером в 2020 году.