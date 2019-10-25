Названы популярные фильмы, снятые по книгам-бестселлерам

Опубликована подборка книг-бестселлеров разных жанров, по которым недавно вышли экранизации.

1. "Текст" (18+). Дмитрий Глуховский прославился постапокалиптической серией "Метро 2033" и "Метро 2034", пишет Peopletalk. "Текст" же – первый реалистический роман писателя (история парня, попавшего в тюрьму по ложному обвинению и решившего отомстить обидчику).



2. "Здесь была Бритт Мари" (12+). Пронзительная и очень теплая экранизация произведения шведского писателя Фредрика Бакмана, который выпустил свой первый роман (вернее, два романа одновременно) в 2012 году. Сегодня его книги издаются уже на 25 языках, а фильмы попадают в номинации "Оскара". Трогательная история про немолодую женщину, которая вдруг узнает об измене мужа и полностью меняет свою жизнь.



3. "Аладдин и другие восточные сказки" (6+). Гай Ричи сделал ремейк диснеевского мультфильма 1992 года.



4. "Оно2" (18+). Если ты боишься клоунов, то всему виной роман Стивена Кинга, опубликованный в 1986 году. Именно с этой книги начал расти и множиться образ злого клоуна. Первая часть по роману была снята в 2017 году, и в сентябре 2019-го вышло продолжение.



5. "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" (12+). История о юной писательнице в поисках сюжета на фоне гремящей войны. Легкий, веселый и совершенно неожиданный роман о Второй мировой войне.



6. "Девочки". Конечно, фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (16+) вовсе не экранизация романа Эммы Клайн "Девочки". Но критики считают, что Тарантино так сильно впечатлила история, подробно в нем изложенная, что он захотел рассказать ее с другой точки зрения.