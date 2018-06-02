Названы работники с самой низкой зарплатой в России

Росстат нашел отрасль, где труд работников оплачивается очень скромно.

Самую низкую зарплату в России получают сотрудники предприятий по изготовлению одежды, передает НСН со ссылкой на данные Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Так, по информации ведомства, в марте 2018 года зарплата рабочих, задействованных на производстве одежды, составила 18 679 рублей в среднем по стране. Годом ранее их доход был на 4% выше — 19 940 рублей.

Немногим больше получают сотрудники предприятий по производству кожи и изделий из нее. Их доход в марте был равен 21 566 рублей. Сотрудники мебельного производства за тот же период заработали в среднем 21 935 рублей, пишет "Газета.ру".

Ранее Росстат проинформировал, что зарплаты самых высокооплачиваемых работников увеличились в пределах 20%. Самая большая среднемесячная номинальная начисленная зарплата по-прежнему зарегистрирована у работников в нефтегазовой отрасли – 127 тыс. руб. (увеличение на 20%).