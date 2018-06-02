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Новости. Экономика
13:06, 02 Июня 2018

Названы работники с самой низкой зарплатой в России

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Росстат нашел отрасль, где труд работников оплачивается очень скромно.

Самую низкую зарплату в России получают сотрудники предприятий по изготовлению одежды, передает НСН со ссылкой на данные Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Так, по информации ведомства, в марте 2018 года зарплата рабочих, задействованных на производстве одежды, составила 18 679 рублей в среднем по стране. Годом ранее их доход был на 4% выше — 19 940 рублей.

Немногим больше получают сотрудники предприятий по производству кожи и изделий из нее. Их доход в марте был равен 21 566 рублей. Сотрудники мебельного производства за тот же период заработали в среднем 21 935 рублей, пишет "Газета.ру".

Ранее Росстат проинформировал, что зарплаты самых высокооплачиваемых работников увеличились в пределах 20%. Самая большая среднемесячная номинальная начисленная зарплата по-прежнему зарегистрирована у работников в нефтегазовой отрасли – 127 тыс. руб. (увеличение на 20%).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ольга Григорьева
2018-06-02 13:22:54
Какая ересь.... с моей точки зрения! Есть должности где получали и получают! меньше .
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