Названы районы Карелии, где смертность в несколько раз превысила рождаемость

Число умерших превысило число родившихся в Карелии в 2,7 раза, но в некоторых районах республики этот показатель намного больше.

О демографической ситуации говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия». В документе приведены данные об уровне смертности и рождаемости за январь–май 2022 года.

На территории Суоярвского района число умерших превысило число родившихся в 6,9 раза, Муезерского — 4,6 раза, Питкярантского, Медвежьегорского, Лоухского районов — 4,3 раза.

В целом по Карелии естественная убыль населения составила 2917 человек, и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 3,1%.

К 1 июня, по предварительной оценке, численность постоянного населения республики сократилась до 600,3 тыс. человек.