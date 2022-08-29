Названы способы борьбы с нежелательным подключением платных мобильных услуг

Клиент может просить оператора отключить подписки, согласие на подключение которых он не давал, а также требовать возврата денег.

Способы борьбы с нежелательным подключением платных подписок и мобильных услуг назвали в официальном Telegram-канале Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, передает «Мослента». Отмечается, что если абонент заметил дополнительные подписки, согласие на подключение которых не давал, он может смело просить оператора отключить этот сервис и вернуть деньги.

«Опирайтесь на пункт 5 статьи 44 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ „О связи“. В нем говорится, что оказание дополнительных услуг, к которым относятся платные подписки, осуществляется только с личного согласия абонента. Если вы ни устно, ни письменно его не давали, то услуга была подключена неправомерно», — говорится в сообщении.

Если направленная оператору претензия не помогла, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или с исковым заявлением в суд. Также есть смысл связаться с юристами Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде по телефону +7 (499) 550-80-03 или по почте 4people@grfc.ru. Они безвозмездно консультируют граждан, при необходимости отстаивая их интересы в суде, отметили в Роскомнадзоре.