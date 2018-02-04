Недостроенный перинатальный центр в Гатчине ограбили злодеи с отвертками

Добычей налетчиков стали инструменты и оргтехника, стоимость которых оценена примерно в полмиллиона рублей.

Злоумышленники совершили налет на долгострой, который расположен в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщает издание «47news».

Утром 3 февраля в гатчинскую полицию обратился рабочий со стройки местного перинатального центра. Мужчина живет в одной из десятков бытовок на территории стройки. По его словам, около пяти утра он проснулся от шума на улице, встал и открыл дверь. В этот момент внутрь ворвались трое незнакомцев, с виду, приезжих из Средней Азии. В руках у каждого было по отвертке. Рабочему велели не поднимать шум. Гости пробыли около часа. Как выяснилось впоследствии, они обыскали около десятка бытовок и контейнеров.

Добычей налетчиков стали электроинструменты и оргтехника примерной стоимостью 500 тысяч рублей.

Как сообщает издание, перинатальный центр в Гатчине остается самым проблемным строительным объектом Ленобласти. Его никак не могут достроить. В конце января сдачу объекта перенесли в четвертый раз.