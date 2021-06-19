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Неизвестные загрязняют реку в Петрозаводске – Любарский будет разбираться

Новости. Общество
09:46, 20 Июня 2021
фото: Светлана Алсуфьева

В реку Неглинку сливают неизвестные отходы, сообщила петрозаводчанка.

В соцсети горожанка Светлана обратилась к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой разобраться, что происходит с Неглинкой.

«Каждую неделю потоки химии по Неглинке сливаются в Онежское озеро», - сообщила петрозаводчанка и показала фото загрязненной реки.

Глава Петрозаводска мгновенно отреагировал, пообещав привлечь компетентные органы и разобраться с проблемой.
«Похоже на отходы производства по камнеобработке, а не на какую-то чистую химию. Будем проверять вместе с компетентными органами», - написал у себя на странице в социальной сети Любарский.

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Комментарии

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Сергей
2021-06-20 09:53:49
Молодец , что реагирует на сообщения . Но здесь 1 зам.и замы должны реагировать , а не в носу ковыряться .
mobikk
2021-06-20 10:01:59
Сергей, видимо замы будут исполнять наказание))..
А отмашку дает ГЛАВНЫЙ.
Гость
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