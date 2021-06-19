Неизвестные загрязняют реку в Петрозаводске – Любарский будет разбираться

В реку Неглинку сливают неизвестные отходы, сообщила петрозаводчанка.

В соцсети горожанка Светлана обратилась к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой разобраться, что происходит с Неглинкой.

«Каждую неделю потоки химии по Неглинке сливаются в Онежское озеро», - сообщила петрозаводчанка и показала фото загрязненной реки.

Глава Петрозаводска мгновенно отреагировал, пообещав привлечь компетентные органы и разобраться с проблемой.

«Похоже на отходы производства по камнеобработке, а не на какую-то чистую химию. Будем проверять вместе с компетентными органами», - написал у себя на странице в социальной сети Любарский.