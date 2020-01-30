"Неправильная интерпретация" снижения прожиточного минимума вызвала критику властей

На этапе публикации предложения Минтруда снизить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на 3,7% нужно было разъяснить гражданам, что данное изменение не повлияет на объемы социальной помощи.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на канале "Россия-24".

"Предложение по снижению размера прожиточного минимума Минтрудом на 3,7% в целом по России – это было, соответственно, за IV квартал посчитано – оно было озвучено, но, к сожалению, у нас все это было немножко не так интерпретировано средствами массовой информации…На этапе публикации проекта надо было просто разъяснить, что предлагаемые изменения, в первую очередь, не повлияют на объемы социальной помощи", - сказал Мишустин. Из-за чего сыр-бор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".