Реинкарнация: на месте снесенного ларька «Шаурма» в центре Петрозаводска появился двойник на колесах

Ночью в День смеха 1 апреля в Петрозаводске между зданием ТК «Центральный» и жилым домом № 26 по проспекту Ленина, на месте павильона «Шаурма», который был снесен накануне, появился его двойник на колесах.

В ночь в День смеха 1 апреля — и это не шутка, на месте незаконно установленного в противопожарном разрыве между зданием ТК «Центральный» и жилым домом № 26 по проспекту Ленина торгового павильона «Шаурма», снесенного накануне, появился его двойник на колесах. Об этой скандальной ситуации мы рассказывали 5 марта в публикации «Несносная шаурма».

Напомним, в ней шла речь о долгой, с сентября прошлого года, борьбе стабильно работающего петрозаводского ГорПО по сносу торгового павильона «Шаурма», незаконно установленного в противопожарном разрыве между зданием ТК «Центральный» и жилым домом № 26 по проспекту Ленина. В статье говорилось, что павильон установлен с грубейшими нарушениями обязательных требований противопожарной безопасности и, кроме того, препятствует подъезду автомобилей многочисленных арендаторов ГорПО к разгрузочным окнам его торгового центра, что противоречит требованиям Роспотребнадзора. В результате, в беседе с журналистом отметил бессменный председатель Совета петрозаводского ГорПО Борис Махренский, работники торговых и оказывающих различные бытовые услуги организаций-арендаторов «вынуждены буквально на своем горбу переносить товары в торговый центр».

Куда только не обращалось ГорПо за помощью: в МЧС Карелии, администрацию петрозаводского городского округа, Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору, прокуратуру, другие организации. Однако в ответ, преимущественно, приходили обычные отписки.

Наконец-то, в конце марта случилось долгожданное «чудо»: павильон «Шаурма» был разобран и снесен. Однако радость работников ГорПо и его арендаторов была недолгой: спустя буквально три дня на месте павильона появился его двойник на колесах, можно сказать, «Шаурма-2». Произошедшее многолетний руководитель ГорПО Борис Махренский назвал «ярким примером правового беспредела и наплевательским отношением надзорного ведомства к контролю за исполнением собственных решений». Редакция будет следить за дальнейшим развитием этой нехорошей истории.

Светлана ЛЫСЕНКО