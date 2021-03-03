Несовершеннолетняя девушка в Карелии подозревается в нападении на полицейского

Следственные органы Сортавалы возбудили уголовное дело против 17-летней девушки, подозреваемой в нападении на стража порядка в помещении отдела полиции.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в феврале 2021 года подозреваемая была задержана сотрудником полиции в общественном месте города Сортавала в состоянии опьянения.

"После задержания девушка была доставлена в отдел полиции, где повела себя агрессивно, напала на одного из стражей порядка и нанесла ему несколько ударов рукой", - говорится в официальном сообщении Следкома.

Следствие квалифицировало ее действия по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.