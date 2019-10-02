Нетрезвый посетитель разгромил кафе в Петрозаводске

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В Петрозаводске вневедомственной охраной задержан мужчина, который разбил в кафе стеклянное оборудование и сломал холодильник, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
Тревожная сигнализация сработала 1 октября в 6.30 в круглосуточном кафе на улице Пирогова.
На месте группа задержания обнаружила разбитый холодильник и битое стекло ограждения кассы – здесь же находился виновник этого разгрома, 34-летний нетрезвый гражданин с порезами и синяками.
При установлении личности выяснилось, что он находится в местном розыске: гражданин скрывался от органов суда и дознания.
Работники скорой помощи, вызванной на место происшествия, констатировали, что в госпитализации мужчина не нуждается – его передали полицейским.
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