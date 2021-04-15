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Николай Тараканов: «Я, может, и не идеальный кандидат, но лицо не прячу и готов отвечать на любые вопросы»

Новости. Общество
11:21, 16 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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Претендент на выдвижение на должность главы Петрозаводска от КПРФ Николай Тараканов считает необходимым вернуть публичность в политику.

Предприниматель Николай Тараканов — один из тех, кто вошел в тройку лидеров в виртуальном опросе по определению кандидата на должность главы Петрозаводска от КПРФ.

Совместно с редакцией телеканала Карелия Online на площадке «Столицы на Онего» мы предложили кандидатам рассказать о том, каким они видят Петрозаводск через пять лет и почему решили участвовать в конкурсе при поддержке КПРФ.

Напомним, что нужно выбрать одного из трех претендентов, и КПРФ поддержит его выдвижение на конкурс на должность главы Петрозаводска. Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-04-16 11:58:22

буду голосовать за пенсионеров !
drug
2021-04-16 11:29:28
Добрый день Николай Тараканов.
Дайте ответ на несколько вопросов: - "вы являетесь другом Геннадия Бондарчука", "есть ли у вас с ним общие интересы в каком либо бизнесе", "ваше отношение к уголовному делу в отношении Бондарчука", "надо ли разогнать действующию администрацию города учитывая все скандалы с землей, незаконной выдачей разрешений на строительство и проваленной программой благоустройства".
Можете зарегистрироваться на данном сайте и тут дать ответы на вопросы. Мы ждем.
David .
2021-04-16 11:41:18
drug, +100
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