Николай Тараканов: «Я, может, и не идеальный кандидат, но лицо не прячу и готов отвечать на любые вопросы»

Претендент на выдвижение на должность главы Петрозаводска от КПРФ Николай Тараканов считает необходимым вернуть публичность в политику.

Предприниматель Николай Тараканов — один из тех, кто вошел в тройку лидеров в виртуальном опросе по определению кандидата на должность главы Петрозаводска от КПРФ.

Совместно с редакцией телеканала Карелия Online на площадке «Столицы на Онего» мы предложили кандидатам рассказать о том, каким они видят Петрозаводск через пять лет и почему решили участвовать в конкурсе при поддержке КПРФ.

Напомним, что нужно выбрать одного из трех претендентов, и КПРФ поддержит его выдвижение на конкурс на должность главы Петрозаводска. Проголосовать можно здесь.