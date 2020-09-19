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"Никто не рискнет затевать перевыборы председателя Петросовета, не будучи уверенным в результате"

Новости. Политика
15:17, 20 Сентября 2020
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Сохранивший свою должность спикер Петросовета Геннадий Боднарчук будет находиться под арестом до середины ноября.

Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство Следкома Карелии о продлении ареста председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку на два месяца. Это значит, что обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере глава депутатского корпуса карельской столицы как минимум до середины ноября будет находиться в следственном изоляторе.

С середины июля Геннадия Боднарчука уже могли переизбрать с должности председателя Петросовета, за это время состоялись две сессии, на которых мог быть рассмотрен этот вопрос. Однако формально он до сих пор является главой депутатского корпуса Петрозаводска, так как ни у одной из политических групп, в том числе, правительственной, не хватает голосов, чтобы успешно провести перевыборы и поставить своего человека.

Среди тех, кто теоретически мог бы занять место Геннадия Боднарчука называются фамилии Александра Анишина, Ольги Билко, Дмитрия Романова, Оксаны Политовой, Дмитрия Данильева, Павла Петрова, но ни один из этих депутатов не пользуется поддержкой, достаточной для того, чтобы занять должность председателя Петросовета.

Пока такой фигурой стал заместитель председателя Александр Ханцевич, который временно исполняет обязанности руководителя горсовета. Не исключено, что статус кво будет сохраняться вплоть до выборов в 2021 году, когда поменяется весь депутатский корпус. Никто не рискнет затевать перевыборы председателя Петросовета, не будучи уверенным в результате. Тем более, когда до смены депутатов остается менее года.

Читайте далее в рубрике "Политкухня".

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Комментарии

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тетка
2020-09-20 16:00:03
Им надо уже сейчас в полном составе уйти в отставку, это было бы правильным, т. к. они полностью себя дисредитировали.
Гость
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