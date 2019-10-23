"Ночь искусств" ждет жителей Карелии

Большая часть мероприятий состоится в воскресенье 3 ноября, однако некоторые из них пройдут 1 и 2 ноября, сообщили в Минкультуры Карелии.

По традиции всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств" пройдет под девизом "Искусство объединяет".

Организаторы "Ночи искусств" из года в год стараются предложить посетителям как традиционные виды культурного досуга – концерты, спектакли, творческие встречи, посещение выставок, так и необычные – перформансы, интерактивные программы и т. д. Как обычно, в этот день и ночь каждый сможет найти для себя что-то интересное и неожиданное в программе акции. Вход на многие из событий будет свободным.

В числе участников акции – театры и музеи Петрозаводска, Карельская филармония, Дом "Кантеле", Национальная библиотека, центр народного творчества и культурных инициатив и др.

Полная программа акции будет опубликована на сайте Министерства культуры, на сайтах и в группах в соцсетях музеев, театров, библиотек, а также в группе акции "ВКонтакте".