Японский рамный внедорожник оказался «фантастически дорогим».

Новейший Lexus GX официально привезли в Казахстан: цена удивила. У соседей стартовали продажи вездехода третьего поколения. Lexus оценил базовый GX в 49,9 миллиона тенге (9,8 миллиона рублей), а за топ-комплектацию придётся выложить 58,9 миллиона тенге (11,6 миллиона рублей). Для сравнения сопоставимый по размерам китайский рамный внедорожник Tank 500 в Казахстане стоит от 23,8 до 27 миллионов тенге (4,7-5,3 миллиона рублей), пишет motor.ru.

В начальной комплектации Lexus GX для рынка Казахстана нет массажа передних кресел, проекционного экрана, панорамной крыши и навигации, также отсутствуют активные стабилизаторы поперечной устойчивости, система помощи при спуске, адаптивная подвеска и блокировка заднего межколёсного дифференциала. Всё это появляется у «внедорожной» версии Ovetrail за 55 миллионов тенге (10,8 миллиона рублей).

Казахстанские дилеры сомневаются, что атрибуты для офф-роуда станут популярны у покупателей Lexus GX: такую дорогую машину жалко эксплуатировать на бездорожье. При этом у более доступного Land Cruiser Prado 250 заводской подготовки к пересечённой местности нет, и это странно. По технике все казахстанские Lexus GX идентичны: турбомотор V6 (3,4 литра, 354 силы и 650 Нм), классический 10-ступенчатый автомат, постоянный полный привод с межосевым дифференциалом.