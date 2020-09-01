Новое освещение лыжероллерной трассы в Петрозаводске будет смонтировано к концу октября

Выбор компании для проведения работ по освещению трассы в районе Курганского проезда был произведен вне конкурентных процедур: закупка производилась у единственного поставщика.
Работы по установке обновленных опор освещения и светодиодных ламп на петрозаводской лыжероллерной трассе в районе Курганского проезда будет выполнять ООО "СК Феликс".
Заказчиком работ выступает автономное учреждение республики Карелия "Центр спортивной подготовки". Стоимость работ - 1 млн 492 тысячи рублей.
Как указано в техническом задании, работы должны быть завершены до 30 октября текущего года.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
Комментарии