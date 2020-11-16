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Новый асфальт разломали в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. От читателей
11:24, 17 Ноября 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Стало известно, почему рабочие разломали новый асфальт на улице Мерецкова.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, прислав фото, на котором запечатлела, как рабочие ломают новый асфальт на улице Мерецкова, где все лето люди ходили по доскам, рискуя переломать ноги.

"Кто-то может объяснить, почему ломают новый асфальт", - поинтересовалась горожанка.

В администрации Петрозаводска редакции объяснили, что асфальт оказался плохого качества, поэтому его будут перекладывать.

"Работы у подрядчика не приняты, - сообщили в мэрии. – Будут переделывать".

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Комментарии

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насмешница
2020-11-17 14:36:18
Если работа сделана плохо, она должна быть переделана за те же деньги. Что здесь не так?
Вадим Александров
2020-11-17 12:07:01
Асфальт у них "не той системы".
Ага! Деньги просто зарывают.
zanoza
2020-11-17 12:06:25
Да по большому счёту ни один объект не отвечает качеству, но ломают почему-то именно на ул. Мерецкого, где и до того неприлично долго затянулся ремонт.
театральный критик
2020-11-17 12:55:07
zanoza, Мерецкова, а не
Мерецкого.
zanoza
2020-11-17 13:35:17
театральный критик, спасибо, просветил :)
zanoza
2020-11-17 14:08:02
театральный критик, визжишь ты у нас, а я говорю.
театральный критик
2020-11-17 13:45:57
zanoza, громче всех визжала об ошибках на стеле.
User
2020-11-17 11:54:47
Зимой будут перекладывать? :) Чтобы качество стало еще хуже?
кир
2020-11-17 12:52:33
User, сторож, ты здесь не живешь. Сторожи. Это твой удел. Другого не будет.
David
2020-11-17 11:54:11
Ну прям по заветам Бордюрыча!
Off
2020-11-17 11:49:13
перекладывать.. ломать ..перекладывать...такая вот власть...
кир
2020-11-17 13:06:46
Off, не захлебнись, откосивший от армии.
Off
2020-11-17 13:35:06
кир, пупсик . С утра болеешь ? ))))
театральный критик
2020-11-17 12:04:14
Off, обнулись на пеньке
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