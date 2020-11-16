Новый асфальт разломали в Петрозаводске (ФОТО)

Стало известно, почему рабочие разломали новый асфальт на улице Мерецкова.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, прислав фото, на котором запечатлела, как рабочие ломают новый асфальт на улице Мерецкова, где все лето люди ходили по доскам, рискуя переломать ноги.

"Кто-то может объяснить, почему ломают новый асфальт", - поинтересовалась горожанка.

В администрации Петрозаводска редакции объяснили, что асфальт оказался плохого качества, поэтому его будут перекладывать.

"Работы у подрядчика не приняты, - сообщили в мэрии. – Будут переделывать".