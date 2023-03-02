Новый «Москвич» начнут продавать с 3 марта

Городской кроссовер «Москвич-3» и электромобиль «Москвич-3е» можно будет купить у всех официальных дилеров с 3 марта.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин

«Уже открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России. В ближайшее время все они будут оформлены в узнаваемом бренде «Москвича», — написал мэр.

Он добавил, что в 2022 году с конвейера сошли первые 600 машин, из них 200 с электродвигателем. В этом году планируется выпустить 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. электромобилей.

«Через год удвоим объемы выпуска», — пообещал Собянин.

Согласно информации на официальном сайте бренда «Москвич», в числе городов, где будут работать официальные дилеры, пока нет Петрозаводска.