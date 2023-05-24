Новый район Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» строится ударными темпами (ФОТО)

Побывали в новом районе «Talojarvi. Город у воды», который активно строится в Петрозаводске на первой береговой линии Онежского озера.

Напомним, комплекс «Talojarvi. Город у воды», который на пересечении улицы Зайцева и Заводской вдоль Соломенского шоссе возводит известная строительная компания «Баренц Групп», будет состоять из ансамбля монолитных домов разной этажности.

Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир, а также крышная газовая котельная в каждом жилом здании, что позволит существенно экономить на коммунальных платежах. Это большой район с развитой социальной инфраструктурой и масштабным благоустройством, начиная с дворовых территорий и заканчивая сетью велодорожек, прогулочных зон и набережной.

Побывав на месте, мы увидели, что строительство района и его благоустройство идут ударными темпами. Недавно здесь провели асфальтированную дорогу к первым трем домам. И именно с этой территории началось озеленение экологического района – вдоль дороги посадили около двух десятков хвойных и кленовых деревьев.

Отметим, что «Talojarvi. Город у воды» концептуально задуман как один из самых зеленых районов Петрозаводска. В центре будет располагаться парк площадью 3 гектара, где можно будет гулять, кататься на велосипеде, заниматься физкультурой и спортом.

В настоящее время здесь возводятся три дома, два из которых (№ 1 и 2) сдадут уже в 2023 году, а еще один (№ 6) – в 2024-м.

Открыто раннее бронирование следующего дома (№7). Информацию по новым домам района можно получить в отделе продаж компании «Баренц Групп» по телефону 331-331 и на сайте.

В настоящее время в доме № 1 заканчивается декоративная облицовка фасадов и работы по установке межкомнатных перегородок, установке радиаторов отопления, электромонтажные работы по разводке электрики в квартирах и другие.

В доме № 2 происходит остекление и утепление фасадов здания.

Дом № 6 будет 25-этажным, и сейчас здесь ведется строительство на уровне 8-го этажа.

Кстати, в этом доме можно купить квартиру и получить кладовку в подарок.

Узнать больше о проекте Talojarvi, выбрать планировку и забронировать квартиру вы можете самостоятельно на сайте или, записавшись на встречу со специалистом отдела продаж строительной компании «Баренц Групп» в удобное для вас время по телефону 331-331.

Виртуальный тур по Talojarvi вы можете совершить здесь.

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Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“

Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group

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