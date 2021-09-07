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«О каком детском спорте вы все время твердите?»

Новости. Общество
10:17, 08 Сентября 2021
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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В Петрозаводске родители юных футболистов возмущены затянувшейся реконструкцией стадиона «Юность» и отсутствием развитой инфраструктуры для занятий детским спортом.

В соцсети «Вконтакте» Елена Березняцкая от лица родителей юных футболистов обратилась к чиновникам петрозаводской мэрии. 

Она предложила посмотреть на ситуацию с детским футболом в Карелии, не привязываясь только лишь к проблеме долгостроя на «Юности». Она заявила, что на сегодняшний день юным футболистам в целом играть негде, у них нет доступных полей, и поэтому о развитии детского футбола в регионе говорить бессмысленно. Автор назвала свой пост «Взрослые игры, или похороны детского футбола в Карелии».

«Хотелось бы спросить у нашей администрации, сколько у нас в городе спортивных дворовых площадок, где дети могут бесплатно поиграть в футбол и потренироваться? О каком детском спорте вы все время твердите, если нет элементарного — бесплатных спортивных площадок в шаговой доступности? О каком детском спорте вы все время твердите, если в школах нет нормальных стадионов?», — заявила автор.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

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Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-09-08 12:09:11
Пенсии по старости:

Норвегия

Средняя: 1 982 евро в месяц

Минимальная: 1 531 евро в месяц

Швеция

Средняя: 1 874 евро в месяц

Минимальная: 849 евро в месяц

Финляндия

Средняя: 1 762 евро в месяц

Минимальная: 838 евро в месяц

Россия

Средняя: 154 евро в месяц

Минимальная: 95 евро в месяц

Изя
2021-09-08 13:04:16
Вася, Путин думаешь виноват ???)))
NEZITIC
2021-09-08 12:02:17
какой спорт ? На Варкауса школу уничтожили, скоро вы вообще о.....те от того, что там будет. А некая мадам из ЗС все типа за детей, за спорт....
Театраловед
2021-09-08 11:57:15
Самое забавное, что за эту тему все конкурирующие партии уцепились. До выборов будут мусолить и набирать политические очки.
Вася
2021-09-08 12:03:30
Театраловед, Так что теперь всё менее понятен даже самый главный вопрос их жизни – где хранить исчезнувшие у народа деньги, чтобы их не конфисковали,
Вася
2021-09-08 11:41:17
Там за кордоном нам завидуют враги, но мы не сдаемся, потому что скоро пенсия, которая придет на карту «Мир».
Os
2021-09-08 11:20:47
Обещали же и рядом с Каскадом стадион, и манеж. ФОК на Древлянке возвели, и стал он торговым центром, да еще и забор вокруг него поставили сейчас.
Изя
2021-09-08 11:53:02
Os, так про Карелия-Арену позабыли ???))
Вася
2021-09-08 11:15:10
К сожалению многие об этом не задумываются и тупо продолжают голосовать за Навального.
Изя
2021-09-08 11:51:22
Вася, а за кого тогда надо ???)))
Вася
2021-09-08 11:09:38
скоро это все развалится как СССР №2
Вася
2021-09-08 11:07:46
Что будет дальше уже известно, рост цен не остановится
Вася
2021-09-08 10:54:26
Как сказала внучка Брежнева, вы даже покрасить не можете то, что было построено при моем деде!
Вася
2021-09-08 10:53:04
Они за Навального голосовали,пускай ему и письма пишут.
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