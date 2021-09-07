В Петрозаводске родители юных футболистов возмущены затянувшейся реконструкцией стадиона «Юность» и отсутствием развитой инфраструктуры для занятий детским спортом.

В соцсети «Вконтакте» Елена Березняцкая от лица родителей юных футболистов обратилась к чиновникам петрозаводской мэрии.

Она предложила посмотреть на ситуацию с детским футболом в Карелии, не привязываясь только лишь к проблеме долгостроя на «Юности». Она заявила, что на сегодняшний день юным футболистам в целом играть негде, у них нет доступных полей, и поэтому о развитии детского футбола в регионе говорить бессмысленно. Автор назвала свой пост «Взрослые игры, или похороны детского футбола в Карелии».

«Хотелось бы спросить у нашей администрации, сколько у нас в городе спортивных дворовых площадок, где дети могут бесплатно поиграть в футбол и потренироваться? О каком детском спорте вы все время твердите, если нет элементарного — бесплатных спортивных площадок в шаговой доступности? О каком детском спорте вы все время твердите, если в школах нет нормальных стадионов?», — заявила автор.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».