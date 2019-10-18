"Обществу надо перестать ждать, когда начнут убивать"

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Известный общественник из Карелии, эксперт по детскому сиротству Александр Гезалов высказал личное мнение о возвращении смертной казни.
"Введение смертной казни - это показатель слабости и общества, и государства, - считает Гезалов. - Отсутствие качественных изменений, которые бы привели к оздоровлению ситуации, приводит к появлению мер, купирующих проблему. То, что в Саратове хотят порвать преступника, также показывает накаленность в обществе, готовность сорваться и чинить самосуд. Преступниками не рождаются, ими становятся, в семье, школе и так далее. А значит, нужно в этих и других сферах вносить изменения, самому обществу перестать ждать, когда начнут убивать".
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