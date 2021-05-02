Обвиняемый во взятках бывший глава Минтранса Карелии рассказал, что у него похитили 2 млн рублей, пока он сидел в СИЗО

Бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов проходит потерпевшим по уголовному делу о хищении более двух миллионов рублей.

Дело возбуждено в октябре 2020 года по факту кражи денежных средств с банковской карты экс-руководителя Минтранса и находится в производстве петрозаводской полиции. Сам Кайдалов недоволен качеством расследования предполагаемого хищения средств и заявляет, что к нему мог быть причастен оперативный сотрудник.

Данные об этом приведены в жалобе, которую содержащийся под стражей в ИК-9 Алексей Кайдалов написал на имя прокурора республики Карена Габриеляна. Копия документа есть в распоряжении «Столицы на Онего». Согласно тексту, бывший министр жалуется прокурору на волокиту по уголовному делу по факту предполагаемого хищения принадлежащих ему двух миллионов рублей.

«В отношении меня было совершено циничное и дерзкое преступление, носящее коррупционный характер, сопряженный с совершением должностных преступлений», - пишет подозреваемый во взяточничестве экс-чиновник.

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