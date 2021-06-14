Очередной пьяный водитель пойман в Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции остановили пьяного водителя в Прионежском районе.

Сегодня утром в Прионежском районе инспекторы ДПС остановили пьяного водителя. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения приборы показали 0.57 промилле. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии инспекторы поймали на трассе двух пьяных водителей большегрузов.