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Новости. Общество
14:29, 26 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Офтальмологический центр Карелии получил лицензию на оказание высокотехнологичной помощи

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Полученная лицензия на оказание высокотехнологической помощи позволит ряд услуг предоставлять по программе обязательного медицинского страхования.

В минувший четверг, 25 июля, в офтальмологическом центре Карелии состоялось знаменательное событие как для сотрудников, так и пациентов. Офтальмологический центр Карелии получил лицензию на оказание высокотехнологичной помощи.

По словам учредителя и инвестора глазной клиники, предпринимателя из Литвы Олега Ковригина, получение лицензии на высокотехнологичную помощь офтальмологическим центром Карелии - это, в первую очередь, признание квалификационной категории докторов, которые работают в клинике на самом высшем уровне.

"Это самая высшая квалификационная категория, которая может быть выдана министерством здравоохранения Российской Федерации. Это значит, что все оборудование, которое используется, и все технологии являются самыми лучшими, - сказал Олег Ковригин. – Такой лицензии нет даже у Республиканской больницы".

Какие преимущества получат пациенты с появлением данной лицензии у глазной клиники, читайте здесь.

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