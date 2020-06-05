Оказавшийся в кризисе завод "Карелия ДСП" накопил 16 млн долгов по налогам

В Карелии налоговики сообщили размер задолженности компании "Карелия ДСП", которая на сегодняшний день остановила свою работу.

Предприятие "Карелия ДСП" имеет долг по налогам в размере 16 млн рублей. Об этом "Вестям Карелии" сообщили в пресс-службе ведомства, не уточнив за какой период указанный объем долгов был накоплен заводом.

Ранее Минэк Карелии заявлял, что завод по производству древесно-стружечных плит отключен от электричества за долги перед энергетиками, которые достигли порядка 25 млн рублей.

Также сообщалось о долгах предприятия перед своими сотрудниками, которые не получали зарплату. Однако накануне Минэк региона заявил, что на сегодняшний день завод закрыл задолженность по зарплате по апрель. Коммерческий директор предприятия Николай Богатырев пояснил, что завод рассчитался с долгами перед работниками, но невыплаченными остались компенсации по ряду увольнениий сотрудников.

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