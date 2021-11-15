«Оказываешься перед пультом космического корабля» - исполнитель музыки на органе раскрыл секреты мастерства (ВИДЕО)

В рамках проекта «О чем говорят профессионалы» солист Карельской государственной филармонии, исполнитель на органе Александр Новоселов поделился секретами своей редкой профессии.

В Карелии всего два профессиональных органиста. Один из них - Александр Новоселов, является солистом Карельской государственной филармонии.

Классная черта творческих сфер — о них можно говорить бесконечно и всегда узнавать что-то новое. Александр рассказал самые важные и интересные моменты в работе органиста.