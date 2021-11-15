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«Оказываешься перед пультом космического корабля» - исполнитель музыки на органе раскрыл секреты мастерства (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:40, 09 Декабря 2021

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В рамках проекта «О чем говорят профессионалы» солист Карельской государственной филармонии, исполнитель на органе Александр Новоселов поделился секретами своей редкой профессии.

В Карелии всего два профессиональных органиста. Один из них - Александр Новоселов, является солистом Карельской государственной филармонии.

Классная черта творческих сфер — о них можно говорить бесконечно и всегда узнавать что-то новое. Александр рассказал самые важные и интересные моменты в работе органиста.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-12-09 17:52:05
В этом плане, конечно, Кондопожский Дворец Искусств уникален, два органа в одном зале. Старейший органный мастер Санкт-Петербурга Юстин Пронцкетис настраивая орган говори, что по настоящему оный зазвучит лет эдак через .... Акустика, маловат эффект реверберации к примеру Домский собор 6 секунд. Слушал произведения в исполнении Александра, впечатляет.
Hовый
2021-12-09 14:47:55
Реальный творческий человек. Шах и мат агрекалчнутым интелехтуалам.
Гость
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