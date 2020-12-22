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Онлайн, туризм и народное творчество: чем жители Карелии занимались в 2020 году (18+)

Новости. Общество
10:55, 23 Декабря 2020
фото: Новости компании
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Аналитики МТС выяснили, какие новые "цифровые" привычки появились у жителей республики и как карелы провели уходящий год.

Активно "серфили" в интернете

С приходом весны объем скачиваемого трафика за месяц в среднем по региону вырос на 46%. Безоговорочным лидером рейтинга стал Лахденпохский район, где потребление мобильного интернета увеличилось в два раза, немного уступает Сортавала, трафик там вырос на 70%. В среднем, каждый житель Приладожья скачивает объем трафика, сравнимый, например, с просмотром более полутора тысяч 4-минутных видео в YouTube.

Поддерживая самых активных пользователей региона, МТС полностью модернизировала связь в Приладожье: сегодня скорости интернета позволяют смотреть онлайн видео высокой четкости, участвовать в онлайн-конференциях или проводить прямые трансляции.

Встречали гостей со всей страны

Несмотря на ограничения, в этом году Карелия была особенно популярна для туристов. Количество роумеров в сети МТС увеличилось на четверть. Больше всего "иногородних" номеров относилось к Москве и Санкт-Петербургу, но не менее активны были также южане, жители Центральной части страны и Поволжья.  Рост трафика на популярных туристических объектах, где еще в 2019-м году МТС обеспечила полное покрытие скоростным интернетом, достигал также 40%.

Создали "народный" аудиогид по любимому городу

Осенью в столице Приладожья заработал уникальный пеший аудиогид, который жители создали вместе с МТС в рамках всероссийского проекта "Городские легенды".  В основу гида вошли десятки городских историй, мифов и шуток, а его маршрут пролегает из центра города на вершину горы Кухавуори. Маршрутом уже воспользовались несколько тысяч туристов со всей страны.  Онлайн-экскурсия доступна всем желающим в мобильных приложениях izi.TRAVEL и Surprise Me.

Смотрели фильмы про супергероев

Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра МТС ТВ оценили просмотры на киноплатформе и назвали самые просматриваемые фильмы и среди зрителей Карелии. В рейтинге полнометражного кино "золото" досталось супергеройскому фильму Marvel – "Веном" с Томом Харди в главной роли. "Серебро" и "бронзу" жители Карелии отдали остросюжетной комедии про секретных защитников мира "Kingsman: секретная служба" (18+) и абсолютному хиту российского проката 2019 года – "Холоп". В топ-5 также вошли "Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера" с Джессикой Альбой и Крисом Эвансом и боевик "Код 8" (18+) про людей, обладающих сверхспособностями.

Фото: pixabay.com

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Комментарии

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театральный критик
2020-12-23 11:15:08
Встречали гостей со всей страны :)
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