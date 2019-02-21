09:05, 21 Февраля 2019
Оперативников привлекла барсетка на станции переливания крови в Петрозаводске
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Сотрудники оперативных служб выезжали на республиканскую станцию переливания крови.
Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе, 20 февраля в 09.33 на втором этаже здания, где находится учреждение здравоохранения, обнаружили бесхозную барсетку.
"Работали оперативные службы. Проверено, опасности нет. Владелец барсетки найден", - отмечается в сообщении.
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