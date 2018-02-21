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Новости. Политика
13:06, 21 Февраля 2018

ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?

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Выборы президента России назначены на 18 марта, на пост руководителя государства претендует восемь кандидатов.

ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов, претендующих на пост президента России: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия Роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко").

А за кого вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

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кир
2018-02-21 21:03:00
"Сорок душ посменно воют, раскалились добела.
Вот как сильно беспокоят треугольные дела!"
Владимир Высоцкий: Письмо в Редакцию.
Серж
2018-02-21 20:47:51
Результаты опроса как в интернете , Грудинин побеждает , Карелия не исключение.
Гарик
2018-02-21 20:21:25
На 20.00 Грудинин побеждает 43% читателей проголосовало за него , Едросы сливайте воду ))) К утру всё поменяется из за вбросов - едросов голосов , может позже , когда местный " вождь " поймёт , что это плохо для него Всё как в жизни )))))
тезка Высоцкого
2018-02-21 18:31:13
борис успел сгруппироваться
стальными мышцами лица
удар ж пришелся чуть левее
гоп ца ца ца
тезка Высоцкого
2018-02-21 18:29:38
максим с утра успел нажраться
несчастный случай форс мажор
максим вапще непредсказуем
возможно он и не максим
тезка Высоцкого
2018-02-21 18:28:03
а ксюха мощно размахнулась
стальными мышцами ноги
и нанесла всем кандидатам
обширный перелом голов
тезка Высоцкого
2018-02-21 18:25:35
кэсэ собчак сгруппировалась
стальным барьером ягодиц
сломала каждому ботинок
статичный нанеся удар
тезка Высоцкого
2018-02-21 18:23:15
вован успел сгруппироваться
стальными мышцами лица
и больно павлика ударить
в его увесистый кулак
Неравнодушный
2018-02-21 16:20:33
Почему только 6 лет? Пусть правит пожизненно, если народ его так сильно любит.
YellowSubmarine
2018-02-21 16:55:06
Неравнодушный, точно! Затем "клонируется" и т.д. "Вечная история. Банк Империал!" (с)
насмешница
2018-02-21 15:50:48
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» говорит о том, что участие гражданина в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на него с целью принудить к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.
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