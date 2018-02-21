ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?

Выборы президента России назначены на 18 марта, на пост руководителя государства претендует восемь кандидатов.

ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов, претендующих на пост президента России: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия Роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко").

А за кого вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье?

Проголосовать можно здесь.