Опыт борьбы с производственным травматизмом в Карелии признан одним из лучших в России

Министерство труда и социальной защиты РФ включило опыт координационного совета по охране труда при правительстве Карелии в базу лучших образцов работы по профилактике производственного травматизма.

В Управлении труда и занятости Карелии пояснили, что высокую оценку Минтруда РФ заслужила практика выезда членов Совета на предприятия Карелии. Это позволяет учитывать мнение коллективов и работодателей в улучшении условий труда.

По оценке Управления, успехи в борьбе с производственным травматизмом подтверждает официальная статистика.

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