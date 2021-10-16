Основные поставщики и переработчики молока в Карелии договорились найти компромисс по ценам

Государственные совхозы «Ильинский» и «Мегрега» и производители молочной продукции — «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат — приступили к переговорам для выхода из конфликтной ситуации, вызванной повышением закупочных цен на молоко.

Об этом руководители всех четырех предприятий сообщили сегодня журналистам после первого совещания, на котором обсуждался вопрос о ценах. Оно прошло по инициативе министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.

Участники переговоров пояснили, что разногласия возникли из-за решения совхозов повысить цены на сырое молоко, которое они поставляют на молокозаводы. «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат» не согласились с предложенной ценой. «Ильинский» и «Мегрега частично сократили поставки. Руководители молокозаводов посчитали это нарушением действующих договоров. В ходе первого совещания они договорились найти компромиссное решение.

«Мы сделали свои предложения по ценам и пришли к единому мнению, что в понедельник обсуждаем их с олонецким комбинатом, а во вторник со «Славмо», — сказала гендиректор совхоза «Ильинский» Антонина Жеребцова.

Вместе с тем, она пояснила, что решение о повышении цен было вынужденным — из-за резкого увеличения стоимости комбикормов и других расходов значительно выросла себестоимость сырого молока.

«Если цены не будут подниматься, то мы подойдем к той грани, когда хозяйство не сможет развиваться. Это вопрос выживания», — подтвердил и. о. руководителя совхоза «Мегрега» Федор Ганин.

По словам руководителя «Олонецкого молочного комбината» Галины Ширшиной, предприятие согласно обсуждать повышение цен при условии, что они будут обоснованы и комбинату дадут больше времени для проработки этого вопроса.

С этим согласен исполнительный директор АО «Славмо» Анатолий Булдаков.

«Мы не возражаем против того, чтобы провести обсуждение дополнительного соглашения к действующим договорам. Но для этого необходимо определенное время. Мы должны прийти к взаимоприемлемому решению», — сказал он.

Результаты перового этапа переговоров резюмировал министр сельского и рыбного хозяйства РК Владимир Лабинов.

«Мы продолжаем формат двусторонних переговоров с директорами наших сельскохозяйственных предприятий. В зависимости от того, насколько быстро стороны придут к согласованию ценовых позиций, в зависимости от того, в какой мере наши предложения будут осмыслены, приняты, отвергнуты или скорректированы, мы проведем еще одну встречу, в ходе которой мы придем к более конкретному пониманию необходимости внесения изменений», — подытожил глава Минсельхоза.

Кроме вопроса о корректировке цен в ходе переговоров обсуждались предложения Минсельхоза и совхозов заключить с молокозаводами дополнительные соглашения о снятии ограничений по количеству белка в сыром молоке и введении специальных условий поставок молока повышенной жирности. Руководители «Олонецкого молочного комбината» и «Славмо» согласились с этими предложениями.