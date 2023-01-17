Открыта регистрация на «Народный лыжный праздник» в Петрозаводске

3–5 марта в Петрозаводске состоится 54-й Народный лыжный праздник в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Центральной площадкой гонки по традиции станет Республиканский спорткомплекс «Курган».



Министерство образования и спорта Карелии опубликовало предварительную программу праздника:



4 марта:

Начало соревнований в 11:00 часов



Свободный стиль:

Мужчины 1983–2004 гг. р., юноши 2005–2006 гг. р., — 10 км.

Мужчины — ветераны 1973 г. р. — 1982 –– 5 км;

Мужчины — ветераны 1972 г. р. и старше — 5 км;

Женщины 1983–2004 гг. р., девушки 2005–2006 гг. р. — 5 км;

Женщины — ветераны 1982 г. р. и старше — 3 км;



5 марта:

Начало соревнований в 10:30 часов

Классический масс-старт:

Мужчины 1983–2004 гг. р., юноши 2005–2006 гг. р., — 10 км.

Мужчины — ветераны 1973 г. р. — 1982 –– 5 км;

Мужчины — ветераны 1972 г. р. и старше — 5 км;

Женщины 1983–2004 гг. р., девушки 2005–2006 гг. р. — 5 км;

Женщины — ветераны 1982 г. р. и старше — 3 км;



Спортсмены, не входящие в состав сборных команд районов и городов, допускаются к участию в личном первенстве и награждаются в случае завоевания призовых мест. Результаты этих участников не влияют на определение командных результатов.



Регистрация доступна по ссылке: https://orgeo.ru/event/info/26810



Подтверждение об участии в соревнованиях (заявки) просим направить до 22 февраля 2023 года по электронной почте: esina_elena@list.ru, и по телефону (8142)33-02-43.