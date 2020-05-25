Открытие общепита зависит от того, сколько человек может заразить один коронавирусный в Карелии

Заведения общепита, фитнес-центры, досуговые учреждения не могут быть открыты в Карелии из-за коэффициента, который показывает, сколько человек заражает один больной коронавирусом.

Такой вывод следует из разъяснений вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова, которые он дал во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

Родионов сослался на рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым снятие ограничений для тех или иных видов экономической деятельности должно происходить поэтапно в зависимости от коэффициента распространения коронавируса (Rt). Это показатель среднего количества людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Коэффициент рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев за последние 8 суток. Как это влияет на решения по отмене запретов для общепита и индустрии досуга, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".