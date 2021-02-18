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"Отцовский патруль" встанет на лыжи в Петрозаводске

Новости. Общество
15:57, 19 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Петрозаводск поддержит всероссийскую акцию "Отцовский патруль. Мы ГоТОвы", сообщают в мэрии карельской столицы.

15 марта в Петрозаводске стартует этап всероссийской акции "Отцовский патруль. Мы ГоТОвы". Она организована по инициативе уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой. Об этом информирует пресс-центр городской администрации.

"В Петрозаводске комплекс ГТО в системе семейного воспитания и совместного досуга взрослых и детей приобретает всё большую популярность. В год 90-летия создания Всероссийского комплекса ГТО на старт вместе с детьми выйдут папы Петрозаводска и докажут, что они лучшие", - отмечают организаторы.

Мероприятия пройдут 15, 17 и 20 марта. В программу испытаний войдут гимнастика, плавание и бег на лыжах.

Ранее сообщалось, что врач 40 лет оплодотворял пациенток и стал отцом девяти тысяч детей.

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Комментарии

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