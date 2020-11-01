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"ТГК-1" разместила видеоэкскурсию по Петрозаводской ТЭЦ

Новости. Общество
10:48, 02 Ноября 2020
фото: © "ТГК-1"
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ПАО "ТГК-1" подготовила виртуальный тур по уникальному объекту – Петрозаводской ТЭЦ, которая обеспечивает тепловой энергией более 85% жилых домов и предприятий города и поставляет электроэнергию в единую сеть.

"В период пандемии мы ищем новые формы работы с молодежью и молодыми специалистами. Если раньше ТГК-1 регулярно приглашала учащихся посетить объекты энергетики в Карелии, то в настоящее время мы перешли на онлайн-формат. Это по сути напоминает дни открытых дверей, —  отметила директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Борискина.

Видеоэкскурсия подготовлена в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместеярче. Теперь, не выходя из дома можно посетить основные цеха энергокомплекса, посмотреть, как устроена электростанция, где производится тепловая и электрическая энергия и как она попадает к потребителю. 

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