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Парфенчиков распорядился сократить расходы на бумагу в органах власти

Новости. Общество
12:55, 23 Сентября 2021
фото: © ais-now.com

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Министерства и другие органы власти Карелии должны сокращать расходы на материально-техническое обеспечение, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

«Нужно сокращать затраты на материально-технические средства — ту же самую бумагу. Если посмотреть в разрезе министерств, то это достаточно серьезные затраты», — сказал губернатор.

По его мнению, для сокращения затрат необходимо активизировать переход не электронный документооборот.

Кроме того, Парфенчиков считает необходимыми продолжить сокращение количества чиновников.

«За последние 4 года мы более чем на четверть сократили количество служащих в органах государственной власти Республики Карелия, но этот процесс надо продолжать», — сказал глава республики.

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Комментарии

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Клещ
2021-09-23 14:48:14
Бумагу экономить, а зарплаты повышать! Так держать, молодец!
Изя
2021-09-23 15:18:03
Клещ, на его зарплату экономит лидер ))) :)
NEZITIC
2021-09-23 14:20:42
а туалетную бумагу будут сокращать?

Как Слабуновой быть? Ей же листовки надо печатать и обращения в ЕСПЧ
User
2021-09-23 14:15:32
Органы власти теперь пальцем подтираться будут?
Изя
2021-09-23 15:18:22
User, да и пусть )))
витек
2021-09-23 14:01:53
Фрау слабунова в шоке: где брать бумагу для плакатиков ?
Владимир11
2021-09-23 13:57:43
Правильно!
Димон
2021-09-23 13:38:15
Зарплату себе любимому так и не сокращает .
петюня
2021-09-23 13:00:30
Не умеют на двух страницах текст распечатывать.
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