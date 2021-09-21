Парфенчиков распорядился сократить расходы на бумагу в органах власти

Министерства и другие органы власти Карелии должны сокращать расходы на материально-техническое обеспечение, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

«Нужно сокращать затраты на материально-технические средства — ту же самую бумагу. Если посмотреть в разрезе министерств, то это достаточно серьезные затраты», — сказал губернатор.

По его мнению, для сокращения затрат необходимо активизировать переход не электронный документооборот.

Кроме того, Парфенчиков считает необходимыми продолжить сокращение количества чиновников.

«За последние 4 года мы более чем на четверть сократили количество служащих в органах государственной власти Республики Карелия, но этот процесс надо продолжать», — сказал глава республики.