Парламент Карелии намерен упразднить Конституционный суд республики на февральской сессии

Ранее рассмотрение законопроекта было отложено по "техническим причинам".

Парламент Карелии обсудит поправки в Конституцию республики и региональный закон, предусматривающие упразднение карельского Конституционного суда, на сессии 18 февраля. Такой срок был назван на заседании депутатского комитета по государственному устройству и вопросам местного самоуправления, которое состоялось утром 10 февраля. Комитет в очередной раз рекомендовал республиканскому парламенту поддержать эти законопроекты.

Напомним, Законодательное собрание Карелии намеревалось принять решение об упразднении Конституционного суда республики еще на январской сессии. Однако по предложению представителя главы Карелии в Законодательном собрании республики Юрия Шабанова депутаты перенесли рассмотрение этих вопросов на следующее пленарное заседание. Шабанов объяснил перенос обсуждения "техническими причинами".

Согласно предложенным республиканским руководством законопроектам, отставным судьям выплатят крупное выходное пособие, их также обеспечат пожизненным денежным содержанием.