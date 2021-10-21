Парламент Карелии отклонил проект обращения об отставке главы Минсельхоза

Большинство депутатов Законодательного собрания Карелии сегодня проголосовало против проекта обращения об отставке министра сельского хозяйства Владимира Лабинова, связанного с конфликтом государственных совхозов и частных молокозаводов.

С инициативой об отставке министра выступили представители фракций «Справедливая Россия», КПРФ и «Яблоко».

Они мотивировали это тем, что по распоряжению Лабинова государственные совхозы «Ильинский» и «Меггера» подняли цены на молоко, которое они поставляют на молокозавод «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат». Молокозаводы заявили, что для повышения цен необходимо провести переговоры, но совхозы на это не пошли и сократили поставки молока. Это привело к снижению объемов производства на «Славмо» и «Олонецком молочном комбинате».

По мнению одного из инициаторов обращения, депутата от КПРФ Сергея Андруневича, переговоры между участниками конфликта начались только благодаря общественному резонансу. В результате стороны договорились о ценах и поставки молока возобновились.

Противники отставки министра обвинили инициаторов в том, что они политическими методами защищают интересы коммерческих предприятий.

В результате голосования за отставку министра выступили 7 депутатов, против — 17.