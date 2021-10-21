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Парламент Карелии отклонил проект обращения об отставке главы Минсельхоза

Новости. Политика
12:03, 21 Октября 2021
фото: Владимир Лабинов © Фото: «Республика» / Сергей Юдин

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Большинство депутатов Законодательного собрания Карелии сегодня проголосовало против проекта обращения об отставке министра сельского хозяйства Владимира Лабинова, связанного с конфликтом государственных совхозов и частных молокозаводов.

С инициативой об отставке министра выступили представители фракций «Справедливая Россия», КПРФ и «Яблоко».

Они мотивировали это тем, что по распоряжению Лабинова государственные совхозы «Ильинский» и «Меггера» подняли цены на молоко, которое они поставляют на молокозавод «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат». Молокозаводы заявили, что для повышения цен необходимо провести переговоры, но совхозы на это не пошли и сократили поставки молока. Это привело к снижению объемов производства на «Славмо» и «Олонецком молочном комбинате».

По мнению одного из инициаторов обращения, депутата от КПРФ Сергея Андруневича, переговоры между участниками конфликта начались только благодаря общественному резонансу. В результате стороны договорились о ценах и поставки молока возобновились.

Противники отставки министра обвинили инициаторов в том, что они политическими методами защищают интересы коммерческих предприятий.

В результате голосования за отставку министра выступили 7 депутатов, против — 17.

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Комментарии

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Бабенка
2021-10-21 13:03:10
Фрау эмми больше нехочет петь, танцевать и летать , как она недавно резвилась у себя в контакте ? :)
тетка
2021-10-21 12:42:26
В такой ситуации порядочный человек сам уйдет в отставку.
Изя
2021-10-21 12:53:34
тетка, где же вы нашли там порядочных ?))) :)
amez
2021-10-21 12:40:57
Ещё не все куры сдохли, не все идеи реализованы :( Всё впереди!
NEZITIC
2021-10-21 12:31:30
яблочников 1,5 землекопа, пусть слюной брызжут
Эксперд
2021-10-21 12:15:21
Так и должно быть. И будет впредь. Офф, рыдай и матерись :)
Кир
2021-10-21 12:11:07
Нельзя идти у них на поводу.
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