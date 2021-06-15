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Пенсионерку с ожогами вертолет санавиации перевез из Карелии в Санкт-Петербург

Новости. Общество
16:29, 16 Июня 2021
фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова

Вертолетом санитарной авиации 60-летнюю женщину с ожоговой травмой доставили сегодня из Пудожа в Санкт-Петербург, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Телепортацию еще никто не изобрел и не воплотил в жизнь. Зато есть санавиация, — написал Михаил Охлопков. — 60-летнюю женщину с ожоговой травмой доставили сегодня вертолетом санитарной авиации из Пудожа в Санкт-Петербург, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пациентке требуется лечение в условиях специализированного отделения».

Глава Минздрава Карелии напомнил, что экстренная медицинская помощь с применением санавиации оказывается в рамках национального проекта «Здравоохранение».

С начала года вертолетом совершено 93 полета, осуществлена медицинская эвакуация из районов республики в Петрозаводск и Санкт-Петербург 136 пациентов, в том числе 20 детей.

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