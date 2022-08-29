Пенсионный фонд Карелии проведет горячую линию

Управляющий Отделением ПФР по Карелии ответит на вопросы жителей по телефону горячей линии.

Во вторник, 6 сентября, управляющий Отделением ПФР по Республике Карелия Юлия Валерьевна Ермакова проведет горячую линию по вопросам пенсионного законодательства.

Жители Карелии могут получить консультации с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-59-14.