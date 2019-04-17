Перепланировка нежилых помещений в Петрозаводске находится под контролем властей

Администрация Петрозаводска обязала желающих проводить перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах согласовывать весь процесс с мэрией.

Об этом говорится в постановлении "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений".

В мэрии Петрозаводска пояснили, что прежде согласовывать с администрацией приходилось только лишь перепланировку жилых помещений, то есть квартир.

Теперь же мэрия взяла на себя контроль за перепланировками также и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах.

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