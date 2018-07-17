Пересечение улиц Мелентьевой и Советской взяли под наблюдение

Компания "Ситилинк" установила видеокамеру в районе пересечения улиц Мелентьевой и Советской в Петрозаводске.

"Новая камера видеонаблюдения высокого разрешения установлена на перекрестке улицы Мелентьевой и улицы Советской, рядом со сквером Машиностроителей и торговым центром "Главный" – сообщает компания.

Трансляция доступна по ссылке.

"Доступ к трансляции и архивным записям за 10 дней есть у любого желающего", - отмечается в сообщении.