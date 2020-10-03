Перевод денег по номеру телефона для карт Visa станет обязательным

Международная платежная система Visa разослала банкам письмо с требованием в течение года обеспечить возможность пополнять карты по номеру мобильного телефона.
Cейчас банки сами могут решать, предоставлять ли подобную услугу клиентам. Она доступна для российских клиентов Visa с 2018 года.
"Уже сейчас можно перевести средства с карты на карту по номеру телефона в рамках системы Visa,— пояснил газете «Коммерсантъ» независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.— Однако пока это не у всех банков и опционально".
Visa хочет это требовать, чтобы можно было с уверенность продавать и маркетировать сервис, считает эксперт.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Комментарии