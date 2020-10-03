Перевод денег по номеру телефона для карт Visa станет обязательным

"Уже сейчас можно перевести средства с карты на карту по номеру телефона в рамках системы Visa,— пояснил газете «Коммерсантъ» независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.— Однако пока это не у всех банков и опционально".

Visa хочет это требовать, чтобы можно было с уверенность продавать и маркетировать сервис, считает эксперт.

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