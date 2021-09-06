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Переводить деньги с бизнес-карт на обычные карты Сбера теперь можно по номеру телефона

Новости. Общество
16:06, 07 Сентября 2021
фото: © Сбербанк

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Сбер расширил возможности переводов с бизнес-карт, сделав эту опцию ещё удобнее и проще.

Стали доступны переводы на карты других банков по номеру карты. Кроме того, переводы внутри Сбера стали возможны в мобильном приложении СберБизнес по номеру телефона. Ещё одно важное нововведение — запуск ERP-переводов, которые можно осуществлять внутри учётных систем клиентов, например 1C. При любом способе перевода зачисление средств на карту получателя происходит моментально.

«Перевод по номеру телефона с бизнес-карты на обычную карту сейчас так же прост, как и на карту физлица. Не нужно запрашивать номер карты контрагента — достаточно знать мобильный держателя, и уже через несколько кликов в приложении СберБизнес он получит деньги. Наши корпоративные клиенты быстро „распробовали“ удобный формат: за первую неделю работы сервиса количество переводов в приложении увеличилось на 15%. Не менее востребованы и ERP-переводы: сервис популярен у клиентов, совершающих расчёты с физлицами или ИП: агрегаторов услуг, в сферах агропромышленности, заготовки металла и многих других. Чтобы перевести деньги, больше не требуется выходить из привычной рабочей программы и заходить в интернет-банк: всё происходит внутри знакомой учётной системы», — отметил Директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

Для подключения сервиса необходимо оставить заявку на сайте банка.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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