Персонаж из культового романа «Властелин колец» объявился в лесах Карелии (ФОТО)

Необычный древесный корень, напоминающий персонажа из романа и одноименного фильма «Властелин колец» сфотографировал житель Карелии.
Его фото размещено в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» Вконтакте.
Изображенный на нем огромный корень дерева похож на сказочных энтов — разумные деревья, фигурирующие в трилогии Толкиена и фильме Питера Джексона.
«Кого только не встретишь в наших северных лесах», — говорится в подписи под фото.
Кадр из фильма «Властелин колец»
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