Персонаж из культового романа «Властелин колец» объявился в лесах Карелии (ФОТО)

Необычный древесный корень, напоминающий персонажа из романа и одноименного фильма «Властелин колец» сфотографировал житель Карелии.

Его фото размещено в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» Вконтакте.

Изображенный на нем огромный корень дерева похож на сказочных энтов — разумные деревья, фигурирующие в трилогии Толкиена и фильме Питера Джексона.

«Кого только не встретишь в наших северных лесах», — говорится в подписи под фото.

Кадр из фильма «Властелин колец»