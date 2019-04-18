Первая компания по добыче креветок появилась в Карелии

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Рыбодобывающая компания "Вирма" приступила к добыче креветок – это первое в Карелии предприятие, освоившее данный промысел.
Добыча началась в марте. За этот месяц "Вирма" выловила 160 тонн креветок, пишут "Вести Карелии".
Для их добычи в 2018 году компания приобрела судно креветколов ледового класса, оснащенное специализированным перерабатывающим оборудованием.
"Предприятие в текущем году планирует добыть в Баренцевом и Норвежском море и поставить на российский рынок до 8 тыс. тонн ракообразных", - сообщает Минсельхоз.
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