Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
09:27, 18 Апреля 2019
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Первая компания по добыче креветок появилась в Карелии

Загрузка...

Рыбодобывающая компания "Вирма" приступила к добыче креветок – это первое в Карелии предприятие, освоившее данный промысел.

Добыча началась в марте. За этот месяц "Вирма" выловила 160 тонн креветок, пишут "Вести Карелии".

Для их добычи в 2018 году компания приобрела судно креветколов ледового класса, оснащенное специализированным перерабатывающим оборудованием.

"Предприятие в текущем году планирует добыть в Баренцевом и Норвежском море и поставить на российский рынок до 8 тыс. тонн ракообразных", - сообщает Минсельхоз.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
14.04.2019, 18:02
ВИДЕО: Мужчина выпал из окна в Петрозаводске
17.04.2019, 09:16
Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи

Аналитика

17.04.2019 10:10
Обществоведение
Народ против административного памятника 10
Проведённый "Столицей на Онего" опрос "Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?" очень интересен по своим итогам.
Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи 7
16.04.2019 15:10
"Истинные финны" покоряют электорат 4
15.04.2019 14:13
Кнут и пряник от представителя Путина 4
12.04.2019 16:25
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 24
09.04.2019 09:00
Вся аналитика

Чтиво

15.04.2019 15:40
Без политики
Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках. Но не все так гладко, как хотелось бы… Дачники, в битве за урожай, очень часто "зарабатывают" большие проблемы со здоровьем.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 13
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»