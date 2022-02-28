Песков назвал уткой публикации о возможном введении в ряде регионов военного положения

Представитель Кремля также опроверг запрет на выезд для мужчин призывного возраста.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой публикации о возможном введении в ряде регионов РФ военного положения и запрета на выезд для мужчин призывного возраста. Об этом информирует ТАСС.

«Это утки, это все в соцсетях и так далее ходят чистые утки, которые потом граждане пересылают друг другу. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов», — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации со ссылками на источники в СМИ и соцсетях.

Песков не стал комментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Запад вынашивает планы насчет ядерной войны. «Я не слышал заявления Лаврова. Он имел в виду непосредственно войну или ту „войну“, которая идет, — торговую, информационную, экономическую? Я не видел [этого заявления], поэтому не могу ответить», — сказал представитель Кремля.