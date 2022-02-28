Песков назвал уткой публикации о возможном введении в ряде регионов военного положения

Песков не стал комментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Запад вынашивает планы насчет ядерной войны. «Я не слышал заявления Лаврова. Он имел в виду непосредственно войну или ту „войну“, которая идет, — торговую, информационную, экономическую? Я не видел [этого заявления], поэтому не могу ответить», — сказал представитель Кремля.
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