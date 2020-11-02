Песков не видит поводов для беспокойства из-за роста курса доллара

Как считает пресс-секретарь президента РФ, "на макроуровне ситуация абсолютно стабильная".

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал 2 ноября рост курса доллара к рублю, заметив, что "в нашей стране абсолютное, подавляющее число сограждан получают свои доходы в рублях". "По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, эта волатильность все меньше влияет на цены", - цитирует Пескова РБК.



Отвечая на вопрос о том, устраивает ли Путина факт того, что рубль за год потерял 30%, пресс-секретарь президента заявил, что "экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности". "Она обеспечивается и поддерживается. Что касается нюансировки, рекомендую обращаться в правительство", - сказал Песков.

При этом, как отмечает РБК, пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, как курс может повлиять на инфляцию, посоветовав обратиться с этим вопросом в кабмин. "Еще раз повторяю, на макроуровне ситуация абсолютно стабильная", - констатировал Дмитрий Песков.